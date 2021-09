4. Eignerbachlauf : Sportler laufen den Corona-Sorgen davon

Velbert Die vierte Auflage des Eignerbachlaufs überrascht trotz kurzer Vorbereitung mit einem neuen Teilnehmerrekord. Weit über 300 Läufer, so viele wie noch nie, starteten von der Milchstraße bergabwärts hinein in das Naherholungsgebiet.

Lisa Bäker kürte sich in 43:22 Minuten zur schnellsten Läuferin im Zehn-Kilometer-Lauf , schnellster Mann wurde Julian Fischer in 33:37 Minuten.

„Es gibt zwei größere Anstiege, auf die man mit seinen Kraftreserven vorbereitet sein sollte“, rät der erfahrene Läufer. Wo sich die Steigungen befinden, will Wolmann gar nicht wissen, sagt er schmunzelnd. „Daran denke ich lieber nicht, sonst bin ich schon vorher aus der Puste.“ Trainiert hatte bislang jeder für sich – zum einen coronabedingt, zum anderen aber auch, weil die drei Arbeitskollegen jeweils in einer anderen Stadt wohnen. Gut vorbereitet und bestens aufgelegt fühlen sie sich kurz vor dem Start dennoch. Fritsches persönliches Ziel ist es, die zehn Kilometer unter 48 Minuten zu laufen, Wolmann will einfach ankommen, um sein Hauptziel, 500 Kilometer im Jahr zu absolvieren, zu schaffen. „Ich laufe jeden Sonntag zehn Kilometer, um auf meine Gesamtkilometer zu kommen. Der Eignerbachlauf ist so gesehen mein Sonntagslauf“, äußert der 39-Jährige.