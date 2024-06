3x3NRW-Juiläumstour Streetballer treffen sich in Hilden

In diesen Tagen lockt die NRW3x3Tour die Basketball-Fans im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße. Bereits zum 30. Mal steigt das große Turnier für Streetballer in Nordrhein-Westfalen. Der Startschuss fiel am Samstag in Köln. 162 Dreier-Teams kämpften dort auf 16 Courts um Punkte und die Qualifikation für das Finale, das am 30. Juni in Recklinghausen steigt.