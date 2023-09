Die Strecken durchs Neandertal bleiben für Läufer attraktiv 33. Neandertallauf zählt über 700 Starter

Die langen Strecken hingegen nahmen weniger Läufer in Angriff als noch in den Vorjahren. Ein Grund mag die neue Streckenführung sein, die durchaus eine Herausforderung ist. Auch das wird in die akribische Analyse der Organisatoren einfließen, die bereits auf die Veranstaltung im nächsten Jahr schauen. Wer dann beim Neandertallauf starten will, kann sich schon jetzt den 22. September 2024 fest im Terminkalender notieren. Das Wetter ist bestimmt wieder schön.