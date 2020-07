Handball : Aufsteiger TB Wülfrath geht auf Reisen

Info

Teams Weil die Saison 2019/20 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde und es keine Absteiger gab, gehen in der neuen Saison 60 Frauen-Mannschaften in der Dritten Liga an den Start, und das in fünf statt der üblichen vier Staffeln.

Aufstieg/Abstieg Drei der fünf Staffelsieger steigen auf, dazu gibt es wohl eine Relegation. 16 Teams steigen ab – neben den drei Letztplatzierten jeder Staffel wird der zusätzliche Absteiger wohl ebenfalls in einer Relegation ermittelt.

Staffel Nord-West:

BVB 09 Dortmund II, ASC 09 Dortmund, Königsborner SV, PSV Recklinghausen, Hannoverscher SC, TV Hannover-Badenstedt, HSG Blomberg-Lippe II, TV Aldekerk, Ibbenbürener SV 08, VfL Oldenburg II, BV Garrel, SFN Vechta.

Staffel Süd-West:

HSG Wittlich, TSG Ketsch II, HSG St. Leon-Reilingen, SG Kappelwindeck-Steinbach, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, TSV Bayer Leverkusen II, TG 88 Pforzheim, TB Wülfrath, TV Möglingen, SG Schozach-Bottwartal, HSG Marpingen-Alsweiler.