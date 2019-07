Leichtathletik : 25 Jahre Hildanuslauf – eine runde Sache

Der Jubiläumslauf steigt am 15. September 2019 auf der Bandbusch-Anlage. Die Anmeldung ist bereits freigeschaltet. Auch diesmal hofft Ausrichter LG Stadtwerke Hilden auf eine rege Beteiligung von Kindergärten und Schulen.

In den vergangenen beiden Jahren gab es in schöner Regelmäßigkeit Diskussionen um den Hildanuslauf. Die hatten ihren Ursprung vor allem in den erhöhten Sicherheitsauflagen. Weil der TuS Hilden als Veranstalter nicht über die notwendige personelle Unterstützung, aber auch nicht über extreme Finanzkraft verfügte, stand der Hildanuslauf auf der Kippe. Als die Not am größten war, stellten die Verantwortlichen jedoch ein völlig neues Konzept auf – wesentlicher Punkt: Der Verzicht auf den Zehn-Kilometer-Straßenlauf, der über viele Jahre die Attraktion schlechthin für ambitionierte Läufer war. Statt dessen legten die Organisatoren im vergangenen Jahr erstmals den Fokus auf den Laufnachwuchs in Kindergärten und Schulen. Für Familien, Firmen und sonstige Teams gab’s den Staffelwettbewerb und für Sportler mit mehr Ausdauer den Fünf-Kilometer-Fitnesslauf.