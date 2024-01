2. Basketball-Regionalliga TuS Hilden zieht im Heimspiel hauchdünn den Kürzeren

TuS Hilden – ETB SW Essen II 76:77 (32:41). Nach der zweiten Niederlage in Folge war Nadine Homann erst einmal bedient, zumal ihre Mannschaft diesmal ausgerechnet dem Tabellennachbarn unterlag. In der engen Begegnung der 2. Regionalliga beklagte die TuS-Trainerin zudem eine einseitige Schiedsrichterleistung. „Wir haben nur einen Freiwurf gepfiffen bekommen, und das trotz einer Manndeckung des Gegners“, stellte sie mit Blick auf die ungewöhnliche Foulstatistik fest. Denn die Gäste durften immerhin 20 Mal an die Linie treten – und der letzte Essener Freiwurf entschied die Partie. „Ich bin seit 25 Jahren Trainerin – das habe ich aber noch nicht erlebt“, staunte Homann.