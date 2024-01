2. Basketball-Regionalliga TuS Hilden verliert beim Schlusslicht Stürzelberg

Das Team von Nadine Homann erlebt in der 2. Basketball-Regionalliga eine Achterbahn der Gefühle. Wichtige Kräfte fallen in Stürzelberg aus, doch es fehlt grundsätzlich an der Konstanz. Im nächsten Heimspiel muss nun ein Sieg her.

23.01.2024 , 15:00 Uhr

Niklas Kohnen wuchs in Stürzelberg über sich hinaus, seine 18 Punkte reichten aber nicht zum Hildener Sieg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker