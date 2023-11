Lascher Auftritt in Kamp-Lintfort Nächster Rückschlag für den TuS Hilden

BG Kamp-Lintfort – TuS Hilden 94:66 (48:32). Die TuS-Basketballer machten sich in der 2. Regionalliga wieder einmal selbst das Leben schwer. Statt ihre gute Serie fortzuführen und sich mit einem weiteren Sieg in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen, leisteten sich die Hildener eine vermeidbare Niederlage beim bisherigen Vorletzen BG Kamp-Lintfort, der durch die beiden Punkte zum TuS-Team aufschloss. „Wir waren gewarnt. Ich habe die ganze Woche gepredigt, dass die BG brandgefährlich ist und nicht unterschätzt werden darf. Die Kamp-Lintforter haben erst am siebten Spieltag ihren ersten Sieg eingefahren und dabei Barmen auch noch deutlich mit 20 Punkten geschlagen“, berichtete Nadine Homann. Die leidgeprüfte Hildener Trainerin fuhr fort: „Es war klar, dass diese Partie nicht einfach wird, aber meine Spieler haben den Gegener mal wieder nicht ernst genommen.“