Leichtathletik Top-Athleten beim Duathlon erwartet

Eine große Tradition im Sportkalender der Stadt Metttmann hat der vom größten Sportverein ME-Sport ausgetragene Duathlon. Dieser findet in diesem Jahr am Sonntag, 23. April in der Zeit zwischen 9 und 14.30 Uhr statt. Seine besondere Bedeutung hat der bereits zum 19. Mal ausgetragene Bergische Frühjahrsklassiker darin, dass auf der Sprintdistanz die NRW-Meisterschaft ausgetragen wird. „Da werden einige recht interessante Duathleten nach Mettmann kommen“, erklärt Organisationschef Wolfgang Stolte, Es würden zwar nicht die Profis melden, doch sei damit zu rechnen, dass sich überragende Athleten auf die Sprintstrecke mit den Disziplinen fünf Kilometer Laufen, 24 Kilometer Radfahren und abschließend 2,5 Kilometer Laufen begeben.