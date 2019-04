Duathlon : Mit dem Frühling kommt der Mettmanner Duathlon

Mettmann (höv) Der Mettmanner Duathlon startet dieses Jahr am Sonntag, 14. April, bereits zu seiner 17. Auflage. Worum geht es? Ein Dreikampf für Ausdauersportler, bestehend aus zwei Disziplinen: Laufen – Radfahren – Laufen.

Auf Teilnehmer und Zuschauer wartet ein gut organisierter Wettkampf: Start, Wechselzone und Ziel befinden sich auf dem Sportplatz am Heinrich-Heine-Gymnasium, Hasselbeckstraße 6, in Mettmann-Metzkausen. Die Radstrecke verläuft durch die Stadtmitte ins Neandertal. Hierzu sind am Vormittag Straßensperrungen notwendig, deren genauer Verlauf auf der Homepage des Vereins zu finden ist.