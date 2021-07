Fußball : 1. FC Wülfrath zieht gegen Schalke 04 II den Kürzeren

WÜLFRATH Das für Mittwoch, 28. Juli geplante Testspiel des 1. FC Wülfrath beim Oberliga-Favoriten SSVg Velbert wurde abgesagt und soll zu einem späteren Termin stattfinden. „Die Velberter treten stattdessen beim Regionalligisten FC Schalke 04 II an.

Die Schalker haben der SSVg zugesagt, dass sie bei einem Rückspiel mit dem Zweitliga-Team in Velbert antreten werden“, liefert FCW-Vorsitzender Michael Massenberg die Begründung. Er verweist auf die guten Kontakte der SSVg Velbert zum Bundesliga-Absteiger. „Schalkes Chefcoach Dimitros Grammozis kommt aus Velbert-Neviges und hat in der Jugend für die SSVg gespielt. Da gibt es also bergische Heimatverbundenheit.“