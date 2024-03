Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath zeigt Respekt vor SV Solingen

SV Solingen – 1. FC Wülfrath. Mit dem 3:0-Erfolg über die SSVg Heiligenhaus sind die Fußballer des 1. FC nach 23 Spieltagen am Ziel ihrer Träume angelangt – zumindest vorerst. Denn der Sprung auf den Tabellengipfel in der Bezirksliga-Gruppe 2 ist nur eine Momentaufnahme, das werden die Wülfrather Verantwortlichen nicht müde zu betonen. Zugleich machen sie keinen Hehl aus den Klub-Ambitionen, den Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen. In den nächsten neun Begegnungen gilt es nun, diese Gratwanderung zu meistern.