Fußball : 1. FC Wülfrath wünscht Saisonabbruch, ASV Mettmann will keinen Aufsteiger

FVW-Vorsitzender Michael Massenberg (l.) hofft mit Trainer Sebastian Saufhaus auf den Aufstieg. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath/Mettmann Derzeit arbeitet der Fußballverband Niederrhein an verschiedenen Modellen, wie es im Amateurfußball weiter gehen kann. Die Vertreter der Oberliga Niederrhein sprachen sich am Montagabend in einer Videokonferenz mit großer Mehrheit für einen Saisonabbruch, den Aufstieg des Spitzenreiters SV Straelen und einen Nichtabstieg der unten stehenden Teams aus.

Auch die Verantwortlichen der Vereine der sechs Bezirksligagruppen im Verband Niederrhein werden sich in Videokonferenzen zu diesem Thema äußern.

„Selbstverständlich haben wir uns beim 1. FC Wülfrath mit diesem Thema intensiv befasst. Unsere Vorstellungen werde ich am Donnerstagabend vortragen. Für mich sind auch die wirtschaftlichen Aspekte bei einer vertretbaren Lösung wichtig. Ich denke insbesondere an die Reaktion der Sponsoren“, betont Michael Massenberg. Der Vorsitzende des 1. FC Wülfrath könnte gut mit einer Regelung, wie sie die Oberliga-Vereine anstreben, leben, wobei er sich vorstellen kann, dass auch die Klubs, die sich nach derzeitigem Tabellenstand für die Aufstiegsrelegation qualifiziert hätten, ebenfalls direkt aufsteigen. „Warum nicht eine dritte Landesliga-Gruppe bilden, wie wir sie bis vor einigen Jahren am Niederrhein hatten?“ Dass der FCW bei einem Saisonabbruch mit Aufsteiger, aber ohne Absteiger, den Sprung in die Landesliga schafft, wollte Michael Massenberg verständlicherweise nicht näher kommentieren.