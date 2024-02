Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath wittert Morgenluft im Aufstiegskampf

1. FC Wülfrath – TV Dabringhausen. Einen besseren Start nach der langen Winterpause hätten sich die FCW-Fußballer nicht wünschen können. Beim Bezirksliga-Zweiten HSV Langenfeld gab es letzten Sonntag einen überraschenden 3:2-Erfolg. Damit rückte das Team von Joscha Weber als Dritter weiter an das Führungsduo SV Bergisch-Born und Langenfeld heran und kann sich nach einer von Höhen und Tiefen geprägten Hinrunde wieder Hoffnungen machen, im Aufstiegsrennen der Bezirksliga mitzumischen. Dafür muss am Sonntag, 15 Uhr, Lhoist-Stadion am Erbacher Berg) jedoch ein weiterer Sieg folgen.