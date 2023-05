Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath will seine letzte Chance nutzen

Das Schlusslicht der Fußball-Landesliga will die rote Laterne am liebsten in Essen noch loswerden und an den FSV Vohwinkel übergeben.

13.05.2023, 17:00 Uhr

FCW-Coach Leon Petereit. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Von Birgit Sicker

ESC Rellinghausen – 1. FC Wülfrath. Leon Petereit hat seinen ehrgeizigen Plan noch nicht aufgegeben, „Wir wollen es weiter versuchen, zum Saisonende nicht mehr auf dem letzten Platz zu stehen“, sagt der Trainer des 1. FC Wülfrath. Mit einem Sieg am Sonntag kann seine Mannschaft den Landesliga-Vorletzten FSV Vohwinkel noch überholen – falls der Tabellennachbar seine Partie bei TuSEM Essen verliert. Eine Aufgabe, die ähnlich unangenehm ist wie die des 1. FCW, denn beide Essener Teams kämpfen um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Momentan belegt Rellinghausen den sicheren zehnten Platz, doch nur zwei Punkte dahinter lauert TuSEM auf die Chance, mit einem „Dreier“ noch am Lokalrivalen voreizuziehen.