Die Hoffnung auf eine erneute Wende bleibt 1. FC Wülfrath will seine Landesliga-Chance wahren

TSV Ronsdorf – 1. FC Wülfrath. Nach wie vor befinden sich die FCW-Fußballer im Titelkampf der Bezirksliga-Gruppe 2 in der Verfolgerrolle. Chefcoach Joscha Weber versucht, im spannenden Endspurt der Saison die Ruhe zu bewahren. „Wir müssen uns auf unsere Aufgaben konzentrieren, alles andere können wir nicht beeinflussen“, sagt der Wülfrather Chefcoach. Will heißen: Seine Mannschaft muss am Sonntag (15.15 Uhr) beim noch abstiegsgefährdeten TSV Ronsdorf einen Sieg einfahren und die Ungeschlagen-Serie ausbauen.