Trainer Joscha Weber hofft auf einen Aufwärtstrend 1. FC Wülfrath will die SFB-Reserve knacken

1. FC Wülfrath – Sportfreunde Baumberg II. Die Wülfrather Fußballer starteten recht zäh in die Saison und brauchten einige Zeit, um sich als Landesliga-Absteiger an die Bezirksliga zu gewöhnen. Die bisherige Ausbeute von zehn Punkten und der achte Tabellenplatz entspricht nicht unbedingt den Erwartungen des ambitionierten FCW. Die Saison ist aber noch lang, so dass sich die Kalkstädter in der Tabelle langsam nach oben vorarbeiten können. Spätestens mit dem 1:0-Erfolg im hart umkämpften Derby gegen den SV Rot-Weiß Wülfrath dürfte beim FCW der Knoten geplatzt sein.