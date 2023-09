Der Bezirksliga-Absteiger ist noch auf der Suche nach Konstanz 1. FC Wülfrath will diesmal im Heimspiel überzeugen

1. FC Wülfrath – SSV Germania Wuppertal. Bereits am Samstagnachmittag erwarten die Wülfrather Bezirksligafußballer die Germania aus der Nachbarstadt Wuppertal (16 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). Für die Wülfrather ist das eine wichtige Begegnung, denn mit einem Sieg findet das Team von Joscha Weber den direkten Anschluss an das obere Tabellendrittel. Das sieht auch der FCW-Coach so. „Nachdem wir zuletzt auswärts beim Dabringhausener TV verdient gewonnen haben, können wir diesen Erfolg vergolden, wenn wir erneut einen Dreier für uns verbuchen“, stellt er fest.