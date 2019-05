Fußball : 1. FCW will sich mit Sieg verabschieden

WÜLFRATH Die Wülfraher Bezirksliga-Fußballer empfangen bereits am Freitagabend den Tabellennachbarn ASV Wuppertal. Nach einer enttäuschenden Saison will die Mannschaft bei den eigenen Fans mit einer guten Leistung punkten.

Bereits am Freitagabend beendet Fußball-Bezirksligist 1. FC Wülfrath die Saison 2018/19. In einer vorgezogenen Begegnung erwartet das Team von Sebastian Saufhauf den ASV Wuppertal um 20 Uhr im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). Engin Kizilarslan bringt die Lage auf den Punkt. „Ich bin froh, dass diese für uns so enttäuschend verlaufene Spielzeit endlich vorbei ist. So wie ich denken sicherlich fast alle Spieler des Kaders, Trainer Sebastian Saufhaus und der Vorstand.“ Der Vizekapitän und spielende Co-Trainer zeigt aber vor der Partie noch einmal Ehrgeiz. „Wir wollen gegen den ASV Wuppertal unbedingt gewinnen, um die Spielzeit mit einem Dreier zu beenden. Das sind wir dem Verein und den treuen Zuschauern einfach schuldig.“ Er zeigt einigen Respekt vor den Wuppertalern. „Der ASV hat nach einer eher durchwachsenen Hinserie im zweiten Teil der Saison fleißig gepunktet und sich frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Dieses Team liegt direkt hinter uns auf dem neunten Tabellenplatz. Wir müssen also konzentriert und konsequent an diese Aufgabe herangehen.“