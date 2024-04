Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath will seine Siegesserie ausbauen

1. FC Wülfrath – TSV Solingen. Der Sprung an die Tabellenspitze der Bezirksliga-Gruppe 2 weckt Begehrlichkeiten, doch Joscha Weber tritt auf die Euphoriebremse. „Wir konzentrieren uns jetzt auf den TSV“, betont der Trainer des 1. FCW. Dabei stehen die Chancen auf die Rückkehr in die Fußball-Landesliga aktuell sehr gut, doch Weber erinnert an das eigentliche Saisonziel: „Nach dem Umbruch mit 23 Neuen wollten wir oben mitspielen.“ Dass es jetzt sogar für den Gipfelsturm reichte, ist ein Zeichen gewachsener Stabilität des neuformierten Teams. Daran mag auch der FCW-Chefcoach nicht rütteln, stellt vielmehr vor den letzten acht Meisterschaftsspielen für die Wülfrather fest: „Wir haben uns die Konstellation erarbeitet, alles in der eigenen Hand zu haben. Wenn wir alles gewinnen, steigen wir auf.“