Fußball : 1. FCW widmet Daniel Walus den Auftaktsieg

Jannik Weber trägt sich mit dem Treffer zum 2:0 in die Wülfrather Torschützenliste ein. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Der Zwölfjährige, für den Wülfraths Vorsitzender Michael Massenberg im Dezember eine Spendenaktion startete, unterliegt seinem Krebsleiden.

1. FC Wülfrath – SC Reusrath 5:1 (2:0). Goran Tomic strahlte übers ganze Gesicht. „Ich bin sehr zufrieden mit diesem Einstand“, sagte der Trainer des 1. FC Wülfrath nach dem überaus klaren Erfolg im Landesliga-Duell und erläuterte: „Wir haben versucht, den Gegner über 90 Minuten unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Meine Jungs haben das sehr gut gemacht.“ Die FCW-Fußballer spielten diesmal mit schwarzem Trauerflor am Arm. Das galt dem zwölfjährigen Daniel Walus, der in der vergangenen Woche seinem langwierigen Krebsleiden erlag. Im Dezember noch hatte FCW-Vorsitzender Michael Massenberg zu einer großen Spendenaktion aufgerufen, um dem Jungen eine notwendige, sehr teure Operation in Spanien zu ermöglichen. Tomic stellte nun fest: „Wir widmen unserem Sieg Daniel Walus. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass es Wichtigeres gibt als Fußball. Das Schicksal des Jungen und seiner Familie geht uns sehr nahe.“