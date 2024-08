Der Aufstieg bleibt das erklärte Ziel Vizemeister 1. FC Wülfrath verstärkt sich noch

Den Abschluss der Vorbereitung bildet nun das letzte Testspiel gegen den TuSpo Richrath. Der letztjährigen Bezirksliga-Rivale in der Gruppe 2 ist in der neuen Saison der Gruppe 1 zugeordnet. Schiedsrichter Martin Krane pfeift das Heimspiel am Samstag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Lhoist-Sportpark an. Ob die Generalprobe Aufschluss über die Startformation für das erste Meisterschaftsspiel in knapp zwei Wochen gegen den TSV Ronsdorf gibt – das lässt Joscha Weber noch offen. „Es geht schon in eine gewisse Richtung, aber noch sind nicht alle Positionen entschieden“, verrät der FCW-Chefcoach.