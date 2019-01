Fußball: 1. FC Wülfrath verpflichtet Dennis Krol

WÜLFRATH Der ambitionierte Fußball-Bezirksligist trennt sich von einigen Spielern, plant aber noch weitere Neuzugänge in der Winterpause.

Dass der Fußball-Bezirksligist aufgrund seiner finanziellen Leistungsfähigkeit in der Branche eine gute Adresse darstellt, ist bekannt. „Darauf sind wir stolz und das ist für uns bei Transfergesprächen auch immer ein großes Plus“, bemerkt der 67-Jährige. Das soll sich auch bei den derzeit laufenden Gesprächen mit etwaigen Neuzugängen in der Winterpause positiv auswirken. Der FCW-Vorsitzende vermeldet bereits den ersten Neuen: „Wir haben uns die Dienste von Dennis Krol gesichert, der zuletzt für den Landesligisten SSVg Heiligenhaus spielte.“ Zuvor war Krol, den die Wülfrather sowohl für das defensive Mittelfeld als auch für den Einsatz in der Abwehr-Viererkette einplanen, unter anderem beim Oberligisten VfB 03 Hilden sowie beim damaligen Landesligisten ASV Mettmann tätig. „In der Jugend wurde er beim Wuppertaler SV, bei Bayer Leverkusen und beim FC Barcelona ausgebildet“, berichtet Massenberg. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2020. „Wir werden alle Verträge mit den Neuzugängen, aber auch den Spielern des derzeigen Kaders mindestens bis zu diesem Datum abschließen, da der Vorstand und Trainer Sebastian Saufhaus jetzt perspektivisch denken und wir nicht die großen Kader­umbrüche der Vergangenheit wiederholen wollen.“

Massenberg kündigt an, dass der Verein voraussichtlich in den nächsten Tagen weitere Neuverpflichtungen bekannt gibt. „Es ist nichts Neues, dass wir uns insbesondere auf der Torhüterposition und in der Innenverteidigung verstärken wollen.“ Mit zwei Torhütern, die beide höherklassig spielen, sei der FCW in guten Gesprächen. „Ich gehe davon aus, dass wir mindestens einen fest an der Angel haben – er muss nur noch den Köder fressen“, beschreibt er mit einer Metapher lächelnd den Stand der Vertragsgespräche. Wenn Trainer Saufhaus aus dem Urlaub zurück ist, sollen die Gespräche mit interessierten Spielern fortgeführt werden. „Unser Coach verfügt über eine Menge Kontakte zu guten Fußballern. Diese Verbindungen wollen wir selbstverständlich nutzen, wobei es natürlich wichtig ist, dass die Neuzugänge spielerisch und charakterlich zum bestehenden Kader passen müssen“, betont Massenberg. Keinen Hehl macht der FCW-Vorsitzende daraus, dass die im Saisonverlauf vorgenommene Verpflichtung von A-Lizenz-Inhaber Sebastian Saufhaus ein Glückstreffer für den FCW war. „Er hat eine Menge Strahlkraft in die Fußballszene und in Richtung Öffentlichkeit. Das erleichtert so manches.“