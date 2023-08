Landesliga-Absteiger holt erfahrenen Abwehrchef 1. FC Wülfrath verpflichtet vom TVD Velbert Maik Bleckmann

Maik Bleckmann, der in Wülfrath beheimatet ist, spielte bei der SSVg Velbert in Regional- und Oberliga, bevor er 2015 in die Bezirksliga zum TVD Velbert wechselte. Mit dem TVD schaffte er die Aufstiege in die Landes-und Oberliga, war bis zuletzt Stammspieler. Ausschlaggebend für den Wechsel des 35-Jährigen zum 1. FC Wülfrath waren die Rahmenbedingungen im Lhoist-Sportpark, seine Verbindung zu dem aktuellen Trainerteam und die Aufgabe, in den nächsten Jahren den 1. FCW wieder in höhere Regionen zu führen. Zudem kennt Bleckmann viele Spieler noch aus der gemeinsamen Zeit bei der SSVg Velbert und beim TVD.