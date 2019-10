Fußball : 1. FC Wülfrath verpatzt im Pokal die Generalprobe

SC Radevormwald – 1. FC Wülfrath. (K.M.) Die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer wollen in Radevormwald in der Erfolgsspur bleiben und auch nach dem elften Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen.

„Unser Trainer schonte einige wichtige Spieler und gab Leuten, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten, eine Chance, sich für die Startformation zu empfehlen. Dieses Experiment schlug leider fehlt“, erklärt Massenberg, macht dabei aber nicht den Eindruck, dass er sich über das Pokal-Aus besonders ärgert. Denn der Fokus liegt in dieser Saison auf der Meisterschaft. Sebastian Saufhaus freut sich, dass er am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen kann: „Erstmals in dieser Saison stehen mir alle Spieler des Kaders zur Verfügung.“ Der FCW-Coach hat also personell die Qual der Wahl. Es ist aber kaum damit zu rechnen, dass Saufhaus das zuletzt in der Meisterschaft so erfolgreiche Team groß ändert. Zwar gewannen die Wülfrather die beiden letzten Bezirksliga-Partien jeweils nur mit 1:0, doch spielerisch und kämpferisch überzeugten sie. Mit den hohen Siegen in den Begegnungen davor sorgten sie zudem für ein glänzendes Torverhältnis. Imponierend ist dabei, dass der FCW nicht nur die meisten Tore aller Bezirksliga-Teams erzielte, sondern auch nur wenig Gegentreffer kassierte.