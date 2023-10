In der Fußball-Bezirksliga geht der Blick nach oben 1. FC Wülfrath verpasst die nächste Pokalrunde

SC Ayyildiz Remscheid – 1. FC Wülfrath. Der Papierform nach dürfte der Ausgang dieser Bezirksliga-Partie ziemlich klar sein, denn der 1. FC Wülfrath tritt am Sonntag (15.15 Uhr) beim punktlosen Schlusslicht in Remscheid an. Joscha Weber macht keinen Hehl daraus, dass er von seiner Mannschaft einen Sieg erwartet. „Dieser Favoritenrolle müssen wir einfach gerecht werden“, sagt der Coach des Landesliga-Absteigers.