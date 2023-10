Fußball, Bezirksliga 1. FCW muss sich dem Spitzenreiter beugen

Nach dem Seitenwechsel drängten die Wülfrather auf den Ausgleich, waren in ihren Aktionen aber zu hektisch, sodass im Spielaufbau viele Fehlpässe produziert wurden. Trotzdem kamen die Gastgeber mehrfach gut in den Strafraum der Bergisch-Borner, zeigten aber große Schwächen im Abschluss oder scheiterten am gut aufgelegten Ersatztorfwart des SSV, der im zweiten Abschnitt für den verletzten Stammtorwart hereingekommen war. Die Gäste agierten aus einer stabilen Abwehr heraus, überbrückten schnell das Mittelfeld und brachten ihre flinken Stürmer in Schussposition. Einer dieser gelegentlichen Konter führte dann in der 68. Minute zum 3:1-Endstand, als der ansonsten überzeugende Semih Demirhat im FCW-Gehäuse nach einer hohen Hereingabe patzte und ein Borner den Ball mit einem platzierten Schuss aus 15 Metern im Kasten der Gastgeber unterbrachte.