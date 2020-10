Fußball, Landesliga : 1. FC Wülfrath verliert das Familienduell

Wülfrath In der Landesliga musste sich der FCW deutlich mit 2:5 seinem Rivalen aus der Landeshauptstadt, dem MSV Düsseldorf, geschlagen geben. Trainer Goran Tomic sah sich mit seinem Team der Mannschaft seines Sohnes unterlegen.

FC Wülfrath – MSV Düsseldorf 2:5 (2:3). Im Vater- Sohn Duell behielt Sohn Darko Tomic (Spieler MSV Düsseldorf) gegen seinen Vater Goran Tomic (Trainer des 1. FC Wülfrath) klar die Oberhand. „Der Sieg der Düsseldorfer geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Der MSV als Spitzenreiter war uns in allen Belangen überlegen“, fasste Goran Tomic direkt nach dem Abpfiff die Landesliga-Partie zusammen. Er stand noch mit einigen Führungsspielern, darunter Kapitän Lukas Fedler, zusammen, die seine Auffassung wohl teilten.

Der FCW-Coach nannte offen einen der Gründe, weshalb die Düsseldorfer von der Spielanlage und der Chancenverwertung her deutlich besser waren. „Wir dürfen uns da nichts vormachen. Der Kader des MSV ist gespickt mit Spielern, die Landesligaerfahrung haben und Leuten, die teilweise schon höher spielten. Da können wir mit unserem Kader einfach nicht mithalten. Bei uns haben außer vier, fünf Fußballern kaum einer höher als Bezirksliga gespielt. Das macht sich dann in solch einer Begegnung bemerkbar“, analysierte der Wülfrather Übungsleiter. Er verwies darauf, dass der FCW es im Oktober fast nur mit Mannschaften zu tun habe, die in der Tabelle oben mitspielen werden. „Danach treffen wir auf Teams, die auf Augenhöhe mit uns stehen. Da wollen wir uns unbedingt die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt holen. Die Qualität für den Nichtabstieg haben wir bei unseren Jungs allemal“, blickte er optimistisch in die Zukunft.