Fußball, Landesliga FCW kassiert unnötige Niederlage

Wülfrath · Die Wülfrather gehen in der Fußball-Landesliga gegen Blau-Weiß Mintard 2:1 in Führung, doch in der Schlussphase kassieren sie vermeidbare Gegentore und verlieren 2:3. Am Ende fehlt ihnen die Konzentration.

26.03.2023, 21:45 Uhr

Auch FCW-Kapitän Dennis Krol dürfte seinen Augen nicht getraut habern, dass sein Team noch verlor. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Klaus Müller