Fußball : 1. FC Wülfrath verlängert mit Trainer Sebastian Saufhaus

Wülfrath Wann der Fußball in den Amateurligen wieder rollt, ist aktuell noch ungewiss. Gleichwohl hat Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Wülfrath in diesen Tagen schon wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.

Kurz vor Ostern klärte der Verein die Trainerfrage – und setzt mit der Vertragsverlängerung für Sebastian Saufhaus auf Kontinuität. „Intern waren wir uns schon im Februar über eine Weiterverpflichtung einig, mussten aber mit der endgültigen Zusage bis Anfang April warten“, teilt FCW-Vorsitzender Michael Massenberg mit. Grund waren die beruflichen Pläne von Saufhaus, der als Lehrer einen Versetzungsantrag in die Nähe seines Heimatortes bei Aschaffenburg stellte, dem jedoch vor kurzem eine Ablehnung beschieden war. „Daher sind wir erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen“, berichtet Massenberg. Zugleich machte er aus seiner Gefühlslage keinen Hehl: „Es war für mich eine harte ungewisse Zeit bis zum jetzigen Zeitpunkt.“ Denn Saufhaus lagen auch einige Angebote bis zur Oberliga vor, die der Coach aber aufgrund der guten Rahmenbedingungen in Wülfrath ablehnte. Massenberg betont: „Nun bin ich glücklich und hochzufrieden, dass wir auch in der kommenden Saison einen guten, erfahrenen Trainer mit hoher sportlicher Kompetenz und einer starken Vernetzung an unseren Verien binden konnten.“ Zugleich enthält der Vertrag die Option für eine weitere Saison beim 1. FCW.