Fußball : FCW bindet Karakitsos und Fedler

Wülfrath Der umworbene Torjäger Christos Karakitsos bleibt ebenso in Wülfrath wie der Abwehrspezialist und verlängerte Arm des Trainers, Lukas Fedler. Alle hoffen auf den Aufstieg des Bezirksliga-Spitzenreiters in die Fußball-Landesliga.

„Lukas Fedler hat in der laufenden Saison gezeigt, dass er der Abwehr viel Stabilität verleiht und er durch seine Ruhe und Übersicht zum konstruktiven Aufbauspiel des FCW beiträgt“, erläutert der FCW-Vorsitzende. Wichtig sei zudem, dass Fedler mit seinen Führungsqualitäten über eine enorme Akzeptanz in der Mannschaft verfüge und zugleich der verlängerte Arm von Trainer Sebastian Saufhaus auf dem Spielfeld sei. Massenberg fügt hinzu, dass Fedler auch zum Transfer von Martin Wolff zum FCW entscheidend beigetragen habe.

Sehr froh ist der Wülfrather Vorsitzende darüber, dass es gelungen ist, Karakitsos eine weitere Spielzeit an den FCW zu binden. Dabei verweist er darauf, dass der technisch beschlagene und schussstarke Stürmer in der laufenden Saison in 22 Begegnungen 27 Treffer erzielt hat und souverän die Torjägerliste der Bezirksliga anführt. Es ist davon auszugehen, dass der Transferpoker des Vereinschefs und Hauptsponsors mit seinem Mittelstürmer nicht einfach war, Massenberg aber sicherlich mit den guten Rahmenbedingungen beim Bezirksliga-Spitzenreiter und wahrscheinlichem Landesliga-Aufsteiger einen wichtigen Trumpf in der Hand hatte.