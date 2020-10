Fußball : 1. FC Wülfrath unterliegt Spitzenreiter Rather SV

Landesliga-Rückkehrer Wülfrath hat dem Rather SV nur wenig entgegenzusetzen. Vorsitzender Michael Massenberg hofft auf Neuzugänge in der Winterpause.

1. FC Wülfrath – Rather SV 0:2 (0:1). Für die Wülfrather Landesliga-Fußballer gab es gegen einen der heißesten Aufstiegsfavoriten eine verdiente Niederlage. Goran Tomic zitierte direkt nach dem Spiel seinen Kapitän Lukas Fedler: „Heute hatte es einfach nicht gereicht.“ Der FCW-Trainer konnte diese Aussage nur unterstreichen: „Es wurde uns der Unterschied zwischen einer etablierten Spitzenmannschaft der Landesliga und einem gerade in diese Liga aufgestiegenen Team eindrucksvoll vor Augen geführt. Der Rather SV war uns spielerisch. kämpferisch und läuferisch überlegen. Das müssen wir anerkennen.“ Der FCW-Coach verwies jedoch darauf, dass seine Elf aus verschiedenen Gründen auf wichtige Fußballer verzichten musste. „Das können wir nicht so einfach kompensieren. Daher mache ich meinen Jungs keinen Vorwurf, die zumindest kämpferisch alles gegeben haben und damit eine höher Niederlage verhinderten.“