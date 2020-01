Fußball : 1. FC Wülfrath unterliegt im Duell der Bezirksliga-Spitzenreiter

Die erste Halbzeit bestimmte die Mannschaft von Sebastian Saufhaus. Nach dem Seitenwechsel hatte die SG Unterrath die wesentlichen Spielanteile.

1. FC Wülfrath – SG Unterrath 1:3 (1:0). Im Testspiel der beiden Bezirksliga-Spitzenreiter setzten sich die Düsseldorfer aufgrund einer guten Vorstellung in der zweiten Halbzeit durch. Es war für beide Teams der Aufgalopp im neuen Jahr. Nach der ersten Vorbereitungswoche mit intensiven Trainingseinheiten zeigten beide Mannschaften eine respektable Vorstellung. Die Wülfrather nahmen zunächst das Heft in die Hand und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Vor allem Neuzugang Jannik Weber war im Offensivbereich sehr eifrig und sorgte im Unterrather Strafraum für einige Gefahr. Er und Ahmet Tepebas hatten in den ersten 20 Minuten gute Chancen, den FCW in Führung zu bringen. Das 1:0 fiel aber erst nach einer halben Stunde, als sich Tepebas mit einer feinen Einzelaktion gut durchsetzte und den Ball im SG-Gehäuse unterbrachte. Die beste Möglichkeit, noch vor der Pause zu erhöhen, hatte Jannik Weber, doch er traf nur die Unterkante der Latte.