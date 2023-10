Fußball, Bezirksliga FCW setzt in Reusrath auf die schnellen Stürmer

Bei dieser taktischen Vorgabe setzt der FCW-Übungsleiter wohl vor allem auf seine schnellen Stürmer. Insbesondere der in den vergangenen Spielen in Topform aufwartende Außenstürmer Giuseppe Raudino ist da der geeignete Spieler für klug angelegte Konter. Mit Chamdin Said und Fabian Helmes sind die notwendigen Spieler im Angriffszentrum vorhanden, die normalerweise gut abschließen können. Gerade Said, der in der Vergangenheit für verschiedene Vereine bis zur Oberliga eine Menge Treffer erzielte, scheint beim FCW derzeit noch Ladehemmung zu haben. Zwar schoss er gegen Solingen 08/10 den Führungstreffer, vergab jedoch wie in einigen anderen Spielen zuvor mehrfach in aussichtsreicher Position. Da hoffen die Wülfrather Verantwortlichen, dass Said bald zu seiner alten Torgefährlichkeit zurückfindet.