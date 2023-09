Bezirksliga-Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger 1. FC Wülfrath trifft auf die SSVg Heiligenhaus

SSVg Heiligenhaus – 1. FC Wülfrath. Nachdem sich die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath zunächst schwer taten, gut in die Saison zu starten, scheint mittlerweile beim Team von Joscha Weber der Knoten geplatzt zu sein. Zwei Siege in Folge führten dazu, dass der FCW nun den fünften Tabellenplatz einnimmt und Kontakt zur Spitzengruppe hat. Dabei sorgte vor allem der knappe 3:2-Erfolg über die Zweitvertretung der Sportfreunde Baumberg am vergangenen Spieltag für Aufsehen. Lagen die Wülfrather doch in der 84. Minute mit 0:2 zurück und sicherten sich in der Nachspielzeit durch eine gewaltige Aufholjagd noch den Sieg.