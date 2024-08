Vizemeister freut sich auf das erste Heimspiel 1. FC Wülfrath startet Sonntag gegen Ronsdorf

1. FC Wülfrath – TSV Ronsdorf. (bs) Mit einem glatten 8:0-Erfolg über den TuSpo Richrath schossen sich die Fußballer des 1. FC Wülfrath im letzten Test für den Auftakt in der Bezirksliga-Gruppe 2 warm. Ursprünglich hatte Joscha Weber auf mehr Widerstand seitens der Richrather gehofft, doch auch so ist er mit der Generalprobe zufrieden. „Auf jeden Fall hatten wir gute Erkenntnisse, wissen jetzt, wie weit wir in bestimmten Teilen der Mannschaft spielerisch und taktisch sind“, stellt der FCW-Chefcoach fest und betont: „Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in das erste Meisterschaftsspiel.“