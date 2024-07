Neuer Kader offenbart mehr Qualität 1. FC Wülfrath startet mit 3:0-Sieg in den Geno-Cup

Fußball-Bezirksligst 1. FC Wülfrath startete erfolgreich in den Geno Cup des SV Burgaltendorf. In der Partie gegen die zweite Mannschaft der Gastgeber erreichte die Mannschaft von Joscha Weber einen glatten 3:0-Sieg. Die Tore in dem überlegen geführten Spiel erzielten Florian Schikowski per Elfmeter und zweimal Guiseppe Raudino. In der Begegnung war schon deutlich zu erkennen, dass der Wülfrather Kader für die neue Saison an Qualität gewonnen hat.