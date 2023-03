Fußball, Landesliga 1. FC Wülfrath meldet drei Zugänge auf einen Streich

SC Velbert – 1. FC Wülfrath. Das abgeschlagene Landesliga-Schlusslicht muss beim Tabellendritten antreten. Da sind die Vorzeichen klar abgesteckt, und Leo Petereit geht an diese eigentlich schwere Aufgabe beim Oberliga-Absteiger recht gelassen heran. „Uns haben sowieso fast alle abgeschrieben, da können wir ja nur für eine Überraschung sorgen. In der Hinrunde war die Begegnung gegen den SC Velbert einige der wenigen Begegnungen die wir erfolgreich bestritten haben. Warum sollte uns nicht noch einmal so etwas Besonderes gelingen“, sagt der FCW-Coach.