Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath sieht die nächste Siegchance

Das Schlusslicht der Fußball-Landesliga will nach dem überraschenden Erfolg in Remscheid nun auch am Sonntag beim SC Reusrath überzeugen.

04.03.2023, 05:15 Uhr

Wilfried Taki erzielte gleich zwei Tore. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Klaus Müller

SC Germania Reusrath – 1. FC Wülfrath. Das haben die Wülfrather Landesliga-Fußballer beim überraschenden 3:2-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen den favorisierten FC Remscheid klar gemacht: Sie sind zwar mit deutlichem Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz Tabellenletzter, haben den Klassenerhalt jedoch nicht abgeschrieben. Just den ersten Nichtabstiegsplatz nimmt der kommende Gegner des FCW ein.