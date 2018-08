1. FC Wülfrath siegt in letzter Minute

WÜLFRATH Ein Fehler des ansonsten starken Wülfrather Torhüters Sascha Weigel führte zum Pausenrückstand. Nach dem Seitenwechsel drehte sein Team mit Kampfgeist die Bezirksliga-Partie kurz vor dem Schlusspfiff.

Es war die erwartet schwere Aufgabe, die die FCW-Fußballer bei DITIB Solingen zu bewältigen hatten. Aufgrund einer vor allem im zweiten Durchgang konzentrieren Vorstellung, gelang es den Wülfrathern, beim knappen 2:1-Erfolg drei Punkte beim Mitfavoriten zu entführen und einen wichtigen Auswärtssieg zum Saisonauftakt zu landen. „Es waren zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe agierten und sich nichts schenkten. Es war für uns zwar ein glücklicher aber letztlich verdienter Sieg“, fasste Joachim Dünn die Bezirksliga-Begegnung zusammen. Der FCW-Trainer lobte die gute Moral seines Teams, das den 0:1-Rückstand zur Halbzeit wettmachte und mit großem Engagement auf die Siegerstraße gelangte. Er fand aber auch lobende Worte für die den SV DITIB. „Diese Mannschaft hat uns das Leben schwer gemacht und wird meiner Meinung nach in der Tabelle oben mitspielen. Da werden noch einige Mannschaften Probleme bekommen, dort zu punkten. Ich bin froh, dass wir diese hohe Hürde genommen haben.“

Von Beginn an sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, bei der beide Mannschaften deutlich machten, dass sie am ersten Spieltag der neuen Saison keine Niederlage kassieren wollten. Daher wurde zunächst aus einer verstärkten Defensive heraus agiert, wobei die Gastgeber etwas zielstrebiger den Weg in den Strafraum der Wülfrather suchten. Bei einem feinen Konter hatte dann Davide Lo Martire eine gute Möglichkeit für die Gäste. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff fiel dann die 1:0-Führung für DITIB, als Sascha Weigel der Ball nach einer Ecke aus den Händen glitt und die Solinger abstaubten. „Sascha hat über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung gezeigt – und dann passiert ihm dieser Lapsus, der direkt bestraft wurde“, sagte Joachim Dünn. „In der Halbzeitpause machte kein Spieler unserem Torwart einen Vorwurf-. Im Gegenteil – die Jungs schworen, den Fehler wettzumachen und die Punkte zu entführen“, unterstrich der FCW-Trainer den guten Mannschaftsgeist.