Seit 12 Partien ungeschlagen 1. FC Wülfrath gewinnt auch in Richrath

TuSpo Richrath – 1. FC Wülfrath 0:1 (0:1). Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga stellte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Eric Gweth, der zuletzt immer von der Bank kam und dann in der Schlussphase entscheidende Akzente setzte, stand diesmal in der Wülfrather Startformation. Ein Schachzug von Trainer Joscha Weber, der von Erfolg gekrönt war, denn der 25-Jährige bracht den 1. FCW mit 1:0 (39.) in Führung. Die stand allerdings nur 60 Sekunden später auf der Kippe. Thomas Cyrys warf sich in die Schlusslinie, als ein Richrather unbedrängt zum Abschluss kam. Dabei ging der Ball unglücklich an die Hand des 34-Jährigen. TuSpo-Kapitän Emil Vincazovic trat zum fälligen Elfmeter an, scheiterte aber an Keeper Semih Demirhat. „Es hätte gar nicht zu dieser Situation kommen müssen, aber vorher haben wir uns sehr schülerhaft angestellt“, monierte Joscha Weber.