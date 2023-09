Trainer Joscha Weber sieht eine ganz schwache Vorstellung 1. FC Wülfrath schenkt nächstes Heimspiel ab

1. FC Wülfrath – SSV Germania Wuppertal. Auf eigenem Platz kommen die FCW-Fußballer nicht wirklich in die Erfolgsspur. Statt Wiedergutmachung für die 1:6-Abfuhr vor zwei Wochen im Heimspiel gegen den HSV Langenfeld zu leisten, präsentierten sich die Wülfrather erneut von einer ganz schwachen Seite. Dabei erwischte der Landesliga-Absteiger einen blenden Start in die Begegnung. „Wir lassen den Ball gut laufen und gehen in Führung“, war Trainer Joscha Weber von dem Auftritt einer Elf zunächst sehr angetan. Guiseppe Raudino nahm auf der linken Seite Tempo auf, dribbelte in den Strafraum, ließ dabei noch einen Verteidiger aussteigen und schob den Ball flach zum 1:0 in den Wuppertaler Kasten. Gerade einmal sieben Minuten waren da in der Bezirksliga-Begegnung absolviert.