Fußball : 1. FCW plant Geschenk für Betreuer Helmut Zier

Die Wülfrather Fußballer wollen in Wuppertal den achten Sieg in Folge feiern – auch für das Geburtstagskind.

SSV Germania Wuppertal – 1. FC Wülfrath. Den bisher glänzenden Lauf möchten die FCW-Fußballer auch beim Aufsteiger fortsetzen. Mit dem achten Sieg in Folge würde das Team von Sebastian Sauhaus wieder die Tabellenführung in der Bezirksliga übernehmen und am FSV Vohwinkel vorbeiziehen, der in dieser Woche in der vorgezogenen Partie gegen die Zweitvertretung des Oberligisten SSVg Velbert ein 4:4-Remis erzielte. In dieser packenden Begegnung führten die Velberter nach knapp 20 Minuten mit 3:0 und brachten diesen klaren Vorsprung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel glichen die Vohwinkeler dann überraschend aus. Der Ex-Wülfrather Thomas Cyrys traf per Foulelfmeter zum 4:3 (89.), ehe Torjäger Jens Perne fast im Gegenzug den erneuten Ausgleich für den Landesliga-Absteiger markierte.