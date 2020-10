Fußball : 1. FC Wülfrath nutzt seine Chancen nicht

Christos Karakitsos (Mitte) scheitert am Holzheimer Torhüter. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Der Landesliga-Aufsteiger unterliegt auf eigenem Platz der SG Holzheim. Den Gästen reicht ein Elfmeter, um drei Punkte einzufahren.

1. FC Wülfrath – SG Holzheim 0:1 (0:1). Mit hängenden Köpfen und sichtbar unzufrieden gingen die FCW-Fußballer nach der vermeidbaren Niederlage vom Rasen in Richtung Kabinen. Der Aufsteiger hatte sich vom Spiel wohl mehr versprochen nach der überzeugenden Vorstellung beim 5:1-Sieg gegen den SC Reusrath und der zufriedenstellenden Leistung beim 2:2-Remis in Vohwinkel. Vier Punkte aus drei Begegnungen sind für den Aufsteiger eine eher durchwachsene Bilanz.

Goran Tomic machte dann nach dem Abpfiff auch unmissverständlich klar: „Es wurde heute bestätigt, dass für uns nur der Klassenerhalt das Ziel sein kann. Wenn wir den schaffen – und davon bin ich überzeugt – haben wir einiges erreicht.“ Hinsichtlich des Ergebnises war er enttäuscht. „Wir hatten über weite Strecken die Partie dominiert und die Mehrzahl der Chancen. Daher hätte zumindest ein Unentschieden eher dem Verlauf der Partie entsprochen“, sagte der FCW-Trainer. Wie schon beim Spiel in Vohwinkel kritisierte er die Schwächen beim Abschluss.

So spielten sie 1. FC Wülfrath: Möllering – Klein (65. Günes), Fedler, Schaeben, Rosenecker, Schmieta, Legat, Sasaki (61. Krol), Karakitsos, Weber, Tepebas.

Etwas überraschend standen fast alle Fußballer des Kaders zur Verfügung. Selbst der so vermisste Mittelfeldstratege Dennis Krol saß nach langer Verletzungspause wieder auf der Ersatzbank und wurde später eingewechselt. Nur Stefano Trißler und Markus Wolf fehlten aus der Wunschformation.

Die Wülfrather dominierten von Beginn an zumindest optisch das Geschehen und hatten nach wenigen Minuten die erste gute Möglichkeit, als Luis Rosenecker nach einer präzisen Flanke in den Strafraum mit einem Flugkopfball knapp das Ziel verfehlte. Die körperlich robusten Holzheimer ließen sich von dieser Chance nicht beeindrucken, agierten aus einer massiven Deckung heraus und versuchten über gelegentliche, aber klug angesetzte Konter zum Torerfolg zu kommen. Es war den Gästen aber von ihrer Spielanlage her anzusehen, dass sie nach Wülfrath gereist waren, um einen Punkt mitzunehmen.

Der offensive Außenverteidiger Luis Rosenecker kurbelte zusammen mit Nico Legat das FCW-Spiel an, war aber im Abschluss zu harmlos, als er in den ersten 45 Minuten zwei klare Chancen zur Führung ausließ. Nach gut 25 Minuten forderten die Wülfrather Fans einen Strafstoß, als Christos Karakitsos im Strafraum unfair angegangen wurde, der Schiri dieses klare Foul jedoch nicht ahndete. Bei einer der wenigen Angriffsaktionen der Gäste zeigte er dann aber zu Recht auf den Punkt, als Maikel Klein ein unnötiges Foul in Höhe der Strafraumgrenze beging. Holzheims Torjäger Maurice Girke ließ sich dieses Geschenk nicht nehmen und verwandelte den Elfer sicher (38.).

Im zweiten Durchgang drängte der FCW mit aller Macht auf den Ausgleich, agierte aber viel zu hektisch und planlos, so dass die Gäste kaum Mühe hatten, die wenig durchdachten Angriffsaktionen frühzeitig zu unterbinden. Von einem konzeptionellen Spielaufbau und flotten Offensivkombinationen in Höhe des letzten Drittels vor dem Holzheimer Gehäuse war beim FCW wenig zu sehen. „Ich bin vom Ergebnis bitter enttäuscht, denn heute war sicherlich mehr drin. Die Schwäche im Abschluss war schon gravierend“, resümierte FCW-Chef Michael Massenberg und stampfte in Richtung Klubheim.