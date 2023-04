Fußball-Landesliga FCW-Ziel: Nicht als Letzter absteigen

TuSEM Essen II – TB Wülfrath. Noch drei Spieltage, dann schließt sich für den 1. FC Wülfrath vorerst das Kapitel Fußball-Landesliga. Der verdiente 2:1-Erfolg zuletzt über den FSV Vohwinkel hat aber gezeigt, dass sich die Wülfrather vernünftig aus der Landesliga verabschieden wollen. Mit einem Sieg beim ebenfalls abstiegsbedrohten Aufsteiger TuSEM Essen (Sonntag, 15 Uhr) können die Wülfrather einen weiteren Schritt machen, den letzten Platz noch zu verlassen. Gerade gegen Mannschaften, die nicht im oberen Tabellendrittel stehen, zog sich der FCW in der Rückrunde gut aus der Affäre und punktete. Dies könnte auch bei TuSEM glücken, allerdings haben die Essener noch die Chance auf den Klassenerhalt und werden auf eigener Anlage Gas geben. Wenn es den Wülfrathern gelingt, an die gute Vorstellung vor allem in der zweiten Halbzeit gegen den FSV Vohwinkel anzuknüpfen, können sie jedoch etwas Zählbares mitnehmen.