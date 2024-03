Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath mischt jetzt an der Tabellenspitze richtig mit

Der Landesliga-Absteiger behauptet in der Fußball-Bezirksliga den dritten Platz und will in den nächsten Wochen ganz oben angreifen.

04.03.2024 , 13:33 Uhr

Semih Demirhat fällt vorerst aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Klaus Müller