RW Wülfrath kassiert Heimniederlage 1. FC Wülfrath macht an der Spitze Boden gut

SV Rot-Weiß Wülfrath – SV Solingen 1:3 (0:1). Die personellen Probleme machten den Wülfrathern wie erwartet einen dicken Strich durch die Rechnung. Trainer Mesut Güngor musste angesichts der vielen Ausfälle sogar vier Spieler aus der Kreisliga C-Mannschaft aufbieten. Und dann verloren die Rot-Weißen in der zweiten Halbzeit auch noch Yunus Kizilisik, der sich am Knie verletzte. Unter diesen Vorzeichen war der Bezirksliga-Aufsteiger lediglich um Schadensbegrenzung bemüht. Dabei stellte Güngör fest: „Wir haben nicht einmal schlecht gespielt.“ Allerdings lagen die Platzherren bereits in der 12. Minute mit 0:1 im Rückstand – Davide Mangia traf für die Solinger.