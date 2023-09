Auf die 0:6-Abfuhr im Heimspiel folgt ein Sieg in Dabringhausen 1. FC Wülfrath leistet Wiedergutmachung

Dabringhausener TV – 1. FC Wülfrath 1:2 (1:0). Gut erholt von der klaren 1:6-Niederlage gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter HSV Langenfeld zeigten sich die FCW-Fußballer. „Vor allem mit dem zweiten Durchgang war ich sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir zwar auch schon dominiert, es aber leider versäumt, in Führung zu gehen“, erläuterte Joscha Weber. Der Wülfrather Chefcach lobte den Auftritt des Neuzugangs und früheren Oberliga-Spielers Maik Bleckmann. „Er hat genau das umgesetzt, was wir von ihm erwarteten. Blecky war ein umsichtiger Abwehrorganisator und hielt den Laden hinten gut zusammen. Er ist für uns im Defensivbereich eine tolle Verstärkung.“