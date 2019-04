Fußball : 1. FC Wülfrath kommt einfach nicht in die Erfolgsspur

Trainer Sebastian Saufhaus hat in diesen Wochen viel Arbeit. Foto: Blazy, Achim (abz)

WÜLFRATH ANALYSE Der Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga liegt auch in dieser Saison in weiter Ferne – zu groß sind die Leistungsschwankungen in der Mannschaft von Sebastian Saufhaus. Jetzt arbeiten Vorsitzender und Trainer intensiv am neuen Kader, denn im dritten Anlauf soll die Rückkehr in die Landesliga endlich klappen.

Alles andere als ein klarer Sieg des 1. FC Wülfrath beim abgeschlagenen Bezirksliga-Schlusslicht SV Jägerhaus-Linde wäre eine Überraschung. Ob es es aber wirklich dazu kommt, bleibt abzuwarten, denn die FCW-Fußballer haben sich in dieser Saison gerade gegen Mannschatten aus der unteren Tabellenregion bislang recht schwer getan. Das war zuletzt beim mageren 1:1-Remis gegen die Zweitvertretung der Sportfreunde Baumberg zu sehen, als das Team von Sebastian Saufhaus in der ersten Halbzeit klar dominierte und verdient mit 1:0 führte, nach dem Seitenwechsel aber völlig neben den Schuhen stand und letztlich froh sein konnte, wenigstens einen Punkt zu holen. Der Wülfrather Trainer war angesichts der grottenschlechten Vorstellung im zweiten Durchgang bitter enttäuscht. „Das war völlig indiskutabel und ich kann diese Leistung nicht nachvollziehen“, ereiferte sich der FCW-Coach zu Recht.

Beim SV Jägerhaus (Sonntag, 15.30 Uhr) liegt es an der Mannschaft, eine Reaktion zu zeigen und den ehrgeizigen Trainer wieder etwas gütlicher zu stimmen. Es ist schon bemerkenswert, wie ein Team, das mit einigen Ambitionen in die Saison gestartet ist, aufgrund von exorbitanten Leistungsschwankungen weit unter den hoch gesteckten Erwartungen bleiben konnte. Dabei steckt in dem Kader Qualität, die im Saisonverlauf aber viel zu selten abgerufen wurde. Woran diese Leistungsschwankungen liegen, wüssten Trainer Saufhaus und der ehrgeizige langjährige Vorsitzende Michael Massenberg wohl selbst zu gern.Vielleicht hilft am Ende einer aus Sicht des FCW keineswegs zufriedenstellenden Spielzeit eine schonungslos Analyse, die Defizite aufzuzeigen und bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison die (personellen) Schwachstellen aufzuzeigen und eine Zäsur vorzunehmen.

Bereits im vergangenen Jahr lautete das Credo des Vorstandes, bei der Kaderzusammenstellung darauf zu achten, nur Spieler zu holen, die auch vom Charakter her zum FCW passen. Hoffentlich gelingt es für die kommende Saison, diesen honorigen Vorsatz wirklich in die Tat umzusetzen.