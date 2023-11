Der Landesliga-Absteiger siegt beim Nachbarn FSV Vohwinkel 1. FC Wülfrath klettert auf den dritten Platz

FSV Vohwinkel – 1. FC Wülfrath 0:1 (0:1). In einem spannenden Bezirksliga-Derby entführte der 1. FCW mit einem knappen Erfolg drei wichtige Punkte aus der Wuppertaler Lüntenbeck und bleibt damit einer der ärgsten Verfolger des Führungsduos HSV Langenfeld und Bergisch Born. „Es war eine Partie, in der wir im ersten Durchgang spielerische Vorteile und die besseren Chancen hatten und nach dem Seitenwechsel durch großen kämpferischen Einsatz uns verdient die drei Punkte sicherten“, berichtet FCW-Angreifer Chamdin Said. Er verwies darauf, dass beide Teams unbedingt die Punkte wollten und sich während der gesamten Spielzeit nichts schenkten.